27.10.2023 06:45 Brand in Flüchtlings-Unterkunft: Eine Person verletzt, Container teils zerstört

Am Donnerstag war ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Seevetal bei Hamburg ausgebrochen.

Von Alice Nägle

Seevetal - Am Donnerstag war ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Seevetal bei Hamburg ausgebrochen. Das Mobiliar wurde durch das Feuer zerstört. © HamburgNews Gegen 16.45 Uhr am Nachmittag war es zu dem Brand in einem Container gekommen. Bilder zeigen, dass die Flammen aus den Fenstern der Unterkunft geschlagen haben müssen. Feuerwehrleute mussten verbrannte Möbel aus dem betroffenen Zimmer räumen. Verletzt wurde nur eine Person leicht, berichtete die Polizei am Donnerstag der Deutschen Presseagentur (dpa). Hamburg Feuerwehreinsatz Feuerwehr erhält ganz besonderen Notruf und hilft am Telefon Laut TAG24-Informationen mussten etwa 70 Feuerwehrleute ausrücken, um den Brand zu löschen. Etwa 70 Feuerwehrleute mussten zum Einsatz ausrücken. © HamburgNews Hintergründe zur Ursache des Feuers, sowie das Alter und Geschlecht des Leichtverletzten sind bislang nicht weiter bekannt.

