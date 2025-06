12.06.2025 10:17 Clubhaus steht in Flammen: Starker Rauch behindert Löscharbeiten

In Hamburg-Eißendorf ist am Donnerstagmorgen das Vereinsheim eines Tennisclubs in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten kommt es zu Schwierigkeiten.

Von Robert Stoll

Marmstorfer Weg ist voll gesperrt Mehr anzeigen Ein Vereinsheim eines Tennis-Clubs ist am Donnerstag in Hamburg in Brand geraten. © Lenthe-Medien Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 7.40 Uhr auf die Anlage des HSC im Marmstorfer Weg gerufen. Zunächst hatte nur ein Teil des Vereinsheims in Flammen gestanden, mittlerweile brenne das gesamte Gebäude. Probleme bei den Löscharbeiten bereite die Wasserversorgung, die sehr aufwendig sei, so der Sprecher. Mittlerweile bekämpfen die Einsatzkräfte den Brand von innen und außen. Als nächster Schritt soll das Dach des Gebäudes geöffnet werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Kellerbrand sorgt für Großeinsatz: Zehn Menschen von Feuerwehr gerettet Durch die starke Rauchausbreitung hat die Feuerwehr vor einer starken Geruchsbelästigung gewarnt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Laut Warn-App zieht die Rauchwolke derzeit in Richtung Westen. Aufgrund des Einsatzes ist der Marmstorfer Weg zwischen der Bremer Straße und dem Ernst-Bergeest-Weg voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Erstmeldung, 12. Juni, 9.53 Uhr; aktualisiert um 10.17 Uhr.

Titelfoto: Lenthe-Medien