Polizei fischt Schwimmer aus Elbe, doch das war noch nicht alles

Hamburg - Das war purer Leichtsinn! Am Mittwochabend sind zwei Männer beim Versuch, die Elbe schwimmend zu durchqueren, von der Polizei gestoppt worden.

Alles in Kürze

Die Polizei fischte am Mittwochabend zwei Männer aus der Elbe. © Nonstopnews

Wie eine Sprecherin am Donnerstag auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatten mehrere Zeugen gegen 19.50 Uhr per Notruf die Polizei über die beiden Schwimmer informiert.

Während einer der beiden, ein 45 Jahre alter Tunesier, mitten aus der Fahrrinne der Elbe, wo sonst die großen Pötte unterwegs sind, gerettet werden musste, trafen die Einsatzkräfte von Polizei und DLRG den anderen im Bereich des Anlegers Neumühlen an.

Auf der anderen Seite in Ovelgönne warteten bereits weitere Beamte. Die stellten fest, dass sich der 45-Jährige möglicherweise illegal in Deutschland aufhalte, so die Sprecherin.