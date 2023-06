21.06.2023 18:47 Scheune abgefackelt: Rund 55 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Mittwochmittag fackelte in Hamburg-Altengamme eine Scheune am Altengammer Hausdeich ab.

Von Nora Petig

Hamburg - Am Mittwochmittag fackelte in Hamburg eine 10 x10 Meter große Scheune am Altengammer Hausdeich ab. Feuerwehrleute löschen die brennende Scheune. © NEWS5 / Schröder Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, brannte die Scheune gegen 15.55 Uhr in voller Ausdehnung. Besonders riskant bei dem Einsatz: In unmittelbarer Nähe zum Brandherd befanden sich ein Reetdachhaus, sowie eine weitere Scheune in der Sauerstoff- und Propangasflaschen gelagert wurden! "Dementsprechend war das für uns natürlich ein Gefährdungspotenzial", so der Feuerwehrsprecher. Hamburg Feuerwehreinsatz Großalarm am Hauptbahnhof! Menschen klagen über Schmerzen beim Atmen Eine Ausdehnung des Feuers konnte glücklicherweise verhindert werden. Zum Schutz der umliegenden Gebäude sei eine Riegelstellung aufgebaut worden. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Um 17.23 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Am Abend werde noch eine Brandstellenkontrolle durchgeführt, hieß es weiter Insgesamt waren demnach rund 55 Einsatzkräfte vor Ort. Da aufgrund des Alters des abgefackelten Dachs der Verdacht auf Asbest grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden könne, werde eine entnommene Probe untersucht und entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet: "Ein Standard-Prozedere, das wir durchführen."

Titelfoto: NEWS5 / Schröder