21.01.2024 07:34 Schwelbrand versperrt Fluchtweg: Zwei Personen verletzt

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona verletzt worden.

Hamburg - Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona verletzt worden. Eine Person wurde in der Nacht zu Sonntag über eine Drehleiter gerettet. © Lenthe-Medien/Schmid Die Einsatzkräfte retteten einen Bewohner über eine Drehleiter und zwei weitere über den Treppenraum aus ihren Wohnungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war es im Erdgeschoss des Treppenhauses zu einem sogenannten Schwelbrand eines Verteilerkastens gekommen, der zu einer starken Rauchentwicklung führte. Hamburg Feuerwehreinsatz Brand in Obdachlosen-Unterkunft: 200 Menschen evakuiert! Dadurch sei den Bewohnern der Fluchtweg versperrt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr machten sie sich demnach an den Fenstern ihrer Wohnungen bemerkbar.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid