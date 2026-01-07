Kostenloser Eintritt ins Miniatur Wunderland: "Zerreißt mir jedes Jahr wieder das Herz"

Hamburg - Bereits zum elften Mal startet am Dienstag (6. Januar) im Miniatur Wunderland in Hamburg die Aktion "Ich kann es mir nicht leisten". Damit haben auch im Januar 2026 finanziell benachteiligte Menschen die Möglichkeit, die Touristen-Attraktion an ausgewählten Terminen kostenlos zu besuchen. Laut Gründer Frederik Braun (58) stets ein Auslöser für große Emotionen: von Dankbarkeit bis Hass.

Mitbegründer des Miniatur Wunderlands Frederik Braun (58) 2021 bei der Eröffnung des Abschnitts "Rio de Janeiro". © Miniatur Wunderland

Nach Angaben Brauns haben seit 2015 bereits mehr als 100.000 Gäste bei "Ich kann es mir nicht leisten" dankend mitgemacht.

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Unternehmer eine Mutter, die vor Freude ihrem Sohn endlich den Wunsch eines Besuches erfüllen zu können, noch an der Kasse in Tränen ausgebrochen ist.

"Wir standen da zu dritt. Mit feuchten Augen. So schön. So traurig. So menschlich. Solche Momente erleben wir seit Jahren immer wieder. Und sie hören nicht auf. Im Gegenteil", betonte der 58-Jährige in einer emotionalen Mitteilung am heutigen Montag.

Dennoch wird Aktion seit Jahren auch immer wieder Opfer von "Misstrauen. Ablehnung. Manchmal sogar offener Hass", so Braun. Am schlimmsten sei es 2017 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle gewesen.

Damals wie auch 2024 hatte das Miniatur Wunderland jeweils einen der zahlreichen Drohbriefe veröffentlicht und nach Angaben von Braun eine "besondere Welle der Solidarität" erfahren: "Es zeigte sich erneut, was wir leider immer wieder beobachten: Angst und Wut sind laut. Menschlichkeit ist oft leise."

Auch in diesem noch so kurzen Jahr lese man schon die ersten negativen Kommentare wie "Man kann den Menschen doch nicht vertrauen". Allerdings gehen Braun und sein Team davon aus, dass – wenn überhaupt – weniger als fünf Prozent die Aktion wirklich ausnutzen.