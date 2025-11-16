Für den guten Zweck: Promis basteln und backen mit Kindern

Hamburg - Beim großen Weihnachtsbäckerei Kindertag sind die kleinen Besucher des Schmidts Tivoli am Samstagnachmittag gemeinsam mit prominenten Gästen in die Vorweihnachtszeit gestartet.

Madita van Hülsen (44, l.) und Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54) beim Weihnachtsbäckerei Kindertag im Schmidts Tivoli. © Morris Mac Matzen/mmacm.com

Ab 12 Uhr hieß es wieder: "Auf die Plätzchen, fertig, los".

Kekse verzieren und gemeinsames Singen: Mit Kinderstar Rolf Zuckowski wurde in dem Theater an der Reeperbahn in die Adventszeit gestartet.

Gemeinsam mit weiteren prominenten Paten wie TV-Moderatorin Madita van Hülsen (44) und Fernseh-Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54, "Das große Backen") konnten sich die Kinder außerdem beim Basteln kreativ austoben.

Und das alles für einen guten Zweck. Das Geld, das am Weihnachtsbäckerei Kindertag eingenommen wurde, soll - wie jedes Jahr - traditionell an das SOS-Kinderdorf Hamburg gespendet werden.