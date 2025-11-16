Für den guten Zweck: Promis basteln und backen mit Kindern

Beim Weihnachtsbäckerei Kindertag sind kleine Besucher des Schmidts Tivoli gemeinsam mit Promis in die Vorweihnachtszeit gestartet

Von Alice Nägle

Hamburg - Beim großen Weihnachtsbäckerei Kindertag sind die kleinen Besucher des Schmidts Tivoli am Samstagnachmittag gemeinsam mit prominenten Gästen in die Vorweihnachtszeit gestartet.

Madita van Hülsen (44, l.) und Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54) beim Weihnachtsbäckerei Kindertag im Schmidts Tivoli.
Madita van Hülsen (44, l.) und Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54) beim Weihnachtsbäckerei Kindertag im Schmidts Tivoli.  © Morris Mac Matzen/mmacm.com

Ab 12 Uhr hieß es wieder: "Auf die Plätzchen, fertig, los".

Kekse verzieren und gemeinsames Singen: Mit Kinderstar Rolf Zuckowski wurde in dem Theater an der Reeperbahn in die Adventszeit gestartet.

Gemeinsam mit weiteren prominenten Paten wie TV-Moderatorin Madita van Hülsen (44) und Fernseh-Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54, "Das große Backen") konnten sich die Kinder außerdem beim Basteln kreativ austoben.

Hamburg: Hamburger Hochbahn und "Hanseatic Help" bitten um Spenden
Hamburg Kultur & Leute Hamburger Hochbahn und "Hanseatic Help" bitten um Spenden

Und das alles für einen guten Zweck. Das Geld, das am Weihnachtsbäckerei Kindertag eingenommen wurde, soll - wie jedes Jahr - traditionell an das SOS-Kinderdorf Hamburg gespendet werden.

Traditionell bringt Rolf Zuckowski (78) seine Gitarre mit zum Kindertag und singt mit den kleinen Gästen seine bekannten Weihnachtslieder.
Traditionell bringt Rolf Zuckowski (78) seine Gitarre mit zum Kindertag und singt mit den kleinen Gästen seine bekannten Weihnachtslieder.  © Morris Mac Matzen/mmacm.com

Außerdem konnten einige Besucher im Anschluss an die Veranstaltung das Theaterstück "Die Weihnachtsbäckerei" ansehen. Seit 2018 wird das Musical im Hamburger Schmidts Tivoli gespielt. Inzwischen wird es zur Adventszeit auch in anderen Städten gespielt.

Titelfoto: Morris Mac Matzen/mmacm.com

Mehr zum Thema Hamburg Kultur & Leute: