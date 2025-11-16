Für den guten Zweck: Promis basteln und backen mit Kindern
Hamburg - Beim großen Weihnachtsbäckerei Kindertag sind die kleinen Besucher des Schmidts Tivoli am Samstagnachmittag gemeinsam mit prominenten Gästen in die Vorweihnachtszeit gestartet.
Ab 12 Uhr hieß es wieder: "Auf die Plätzchen, fertig, los".
Kekse verzieren und gemeinsames Singen: Mit Kinderstar Rolf Zuckowski wurde in dem Theater an der Reeperbahn in die Adventszeit gestartet.
Gemeinsam mit weiteren prominenten Paten wie TV-Moderatorin Madita van Hülsen (44) und Fernseh-Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (54, "Das große Backen") konnten sich die Kinder außerdem beim Basteln kreativ austoben.
Und das alles für einen guten Zweck. Das Geld, das am Weihnachtsbäckerei Kindertag eingenommen wurde, soll - wie jedes Jahr - traditionell an das SOS-Kinderdorf Hamburg gespendet werden.
Außerdem konnten einige Besucher im Anschluss an die Veranstaltung das Theaterstück "Die Weihnachtsbäckerei" ansehen. Seit 2018 wird das Musical im Hamburger Schmidts Tivoli gespielt. Inzwischen wird es zur Adventszeit auch in anderen Städten gespielt.
