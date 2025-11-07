Hamburger Hit-Restaurant muss Namen ändern: "Der Schock saß tief"

Hamburg - Seit seiner Eröffnung Ende 2023 ist das Restaurant "Eat the Film" in Eimsbüttel eine kleine Sensation: monatelang im Voraus ausgebucht, gefeiert für sein in Deutschland einzigartiges Konzept, bei dem Gäste genau das essen, was sie gerade auf der Leinwand sehen. Doch kurz vor der geplanten Wiedereröffnung erlebt das Team um Gründerin Yvonne Junior und ihren Sohn Dragan Selimovic einen herben Rückschlag: Sie dürfen ihren Namen nicht länger verwenden.

Hier wird bald ein neuer Name stehen: Das Restaurant befindet sich im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. © Tag24/Madita Eggers

In einem emotionalen Post auf Instagram teilte das Team am Donnerstag mit: "Parallel zu unserem Umbau waren wir bereit für den nächsten großen Schritt: Wir wollten den Namen, den wir seit zwei Jahren mit Leben gefüllt haben, offiziell rechtlich schützen lassen."

Und weiter: "Dabei mussten wir erfahren, dass Eat The Film schon markenrechtlich gesichert wurde – und das nur kurze Zeit vorher."

Besonders bitter: Die Person, die sich die Marke sichern ließ, war zuvor offenbar selbst mit dem Wunsch an das Team herangetreten, Franchise-Nehmer zu werden. "Wie ihr euch vorstellen könnt, saß der Schock im ersten Moment tief", schreibt das Team weiter.

Zwar wurden rechtliche Schritte eingeleitet, doch die Betreiber entschieden sich bewusst gegen einen langen Rechtsstreit: "Uns war sehr schnell klar, dass wir nicht jahrelang in Ungewissheit weitermachen wollten".

Trotz des Verlusts ihres bekannten Namens bleibt das Team optimistisch. Das Konzept bleibe unverändert: "Auch wenn der Name geht, gibt es eine Menge, was bleibt", heißt es in dem Statement. "Unsere Begeisterung für die Idee, unsere Leidenschaft für hohe Kochkunst und unsere Liebe zu Details."