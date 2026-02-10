In Zeiten von Krieg, Klimakatastrophe und Gewalt: Promis setzen sich für Kinder ein

Bei einem Netzwerktreffen von Kinderschutz- und Nachhaltigkeitsorganisationen haben prominente Stimmen mehr Verantwortung für Kinder gefordert.

Von Alice Nägle

Hamburg - Bei einem Netzwerktreffen von Kinderschutz- und Nachhaltigkeitsorganisationen im Hamburger Business Club haben prominente Stimmen aus Zivilgesellschaft, Kultur und Wirtschaft mehr Verantwortung für Kinder gefordert. Darunter Unternehmer Frank Otto (68), Schauspielerin Sandra Quadflieg (47) und Kinderliederkomponist Rolf Zuckowksi (78).

V.l.n.r.: Kinderliedkomponist Rolf Zuckowksi (78), Schauspielerin Sandra Quadflieg (47), Unternehmer Frank Otto (68) und Andreas Klitsch (65), Vorsitzender von Brücken für Kinder e.V. beim Netzwerktreffen von Kinderschutz- und Nachhaltigkeitsorganisationen. © Brücken für Kinder/Wolfgang Schinkel Insgesamt kamen 90 Vertreterinnen und Vertreter am Freitagabend zusammen. Nicht zuletzt wegen aktueller Geschehnisse überall auf der Welt, betonte Otto als Vorstandsmitglied von ALL FOR ONE – Alle Menschen für eine Erde e.V. die besondere Verletzlichkeit von Kindern angesichts von Kriegen, Gewalt und Klimawandel. "Deshalb haben wir in Hamburg wichtige Nachhaltigkeits- und Kinderschutzorganisationen vernetzt. Denn wir alle tragen die Verantwortung, die Kleinsten unserer Gesellschaft vor Kriegen, Gewalt und dem Klimachaos zu schützen", betonte der Hamburger Unternehmer. Auch Quadflieg appellierte als Vorständin der Benita Quadflieg Stiftung mit deutlichen Worten an Politik und Gesellschaft, nicht länger wegzuschauen: "Wer Kinder schützt, schützt nicht nur einzelne Schicksale, sondern legt die Grundlage für eine gerechte, menschliche und zukunftsfähige Gesellschaft."

Kindermusiker Rolf Zuckowski spricht Grußwort