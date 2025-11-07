 1.142

Ina Müller fühlt sich wegen ihres Alters "diskriminiert"

Ina Müller spricht in einem Interview mit dem Playboy über die Diskriminierung von Älteren und wünscht sich mehr Respekt.

Von Lukas Dubro

Hamburg - Moderatorin und Sängerin Ina Müller (60) hat in einem Interview den Umgang mit älteren Menschen in Deutschland kritisiert.

Ina Müller (60) wünscht sich von der Gesellschaft mehr Respekt für Ältere.  © Axel Heimken/dpa

"Früher fanden wir die Älteren auch nicht cool, sie waren uns irgendwie egal, aber wir haben sie nicht gehasst. Heute habe ich das Gefühl, der Respekt ist weg", sagte die 60-Jährige in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.

"Dass da so getan wird, als wäre ich rücksichtslos und schuld an allem, das beleidigt mich zutiefst. Ich habe mich während meines Lebens nie als Frau diskriminiert gefühlt, da konnte ich immer kraftvoll dagegen angehen. Aber jetzt fühle ich mich wegen meines Alters diskriminiert."

"Mir hat es noch nie wehgetan, älter zu werden", sagte die Frohnatur aus Hamburg weiter, die für ihre lockere Gesprächsführung in der ARD-Show "Inas Nacht" bekannt ist.

"Aber es wäre toll, wenn das Alter in unserer Gesellschaft als ein bisschen cooler gelten würde. Das ist das Einzige, was mich gerade wirklich stört."

Axel Heimken/dpa

