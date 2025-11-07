Miniatur Wunderland-Chef mit großen Plänen: Von Modelleisenbahn in die Musikcharts

Hamburg - Miniatur Wunderland -Mitgründer Frederik Braun (57) hat ein Lied geschrieben, das für einen bewussteren Umgang mit Smartphones wirbt - und mit dem er die Charts erobern will.

Miniatur Wunderland-Mitgründer Frederik Braun (57) möchte mit einem selbst geschriebenen Lied die Chats erobern. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Bildschirmblick" heißt das Lied, das der Vater von fünf Kindern geschrieben und am Computer produziert hat. "Der Song ist eine Mission. Der Song wird nicht jedem gefallen. Er ist kommerziell, er ist einfach, er geht direkt ins Ohr. Der Text ist ein Spiegel unserer Zeit", sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Er hoffe, dass das Lied schnell in den deutschen Single-Charts landet: "Top 20 sind mein Ziel und ich glaube da auch dran."

Auslöser für das Lied sei eine Szene am Hamburger Flughafen gewesen. Er habe da drei etwa 16 Jahre alte Jugendliche beobachtet, die nebeneinander saßen, auf ihre Handys gestarrt und kein Wort miteinander gesprochen haben. Zwei Männer daneben hätten ein lebendiges, emotionales Gespräch geführt.

"Der Kontrast hat mich tief getroffen." Noch im Flieger habe er den Text zu dem Lied geschrieben. Musik und Stimme hat Braun dann später mithilfe von künstlicher Intelligenz ergänzt. Das sei kein Stilmittel, sondern ein Symbol, denn natürlich sei KI kein Feind.

Unterlegt von Party- und Technobeats heißt es in "Bildschirmblick" beispielsweise "Ich scroll' durch mein Leben, verpasse den Tag. Meine Freunde im Kreis, doch jeder starrt ins Glas. Wir posten Gefühle mit Filter und Glanz. Doch reden? Digga, keine Chance!".