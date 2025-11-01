Winter Wonderland am Strand: Beach-Club eröffnet "längsten Weihnachtsmarkt"

Hamburg - Abseits des alljährlichen Weihnachtstrubels will das Hamburger "StrandPauli" mit seinem "Winter Wonderland" eine Oase der Erholung anbieten. Bis Februar verwandelt sich die Beach-Bar an der Elbe wieder in den "längsten Weihnachtsmarkt der Stadt" mit beleuchteten Tannenbäumen statt Palmen, überdachter Poolbar, Eisstockschießen und Alm-Hütten, die für Muckeligkeit und Regenschutz sorgen. TAG24 war bei der offiziellen Eröffnung am Samstag mit dabei.

Seit zehn Jahren ist das StrandPauli ganzjährig geöffnet. © Tag24/Madita Eggers

Schon seit 2015 ist das StrandPauli ganzjährig geöffnet. Dennoch wissen immer noch viele Hamburgerinnen und Hamburger, die gerne im Sommer kommen, nichts von dem Winterangebot, so Betriebsleiter Sven Hemmer im TAG24-Gespräch.

Viele der Gäste seien Stamm-Touristen oder Firmen, die die Location für Events buchen. Dabei habe sich das Konzept längst bewährt: "Dieses Jahr ist die Hauptsaison im November und Dezember bereits rund 20 Prozent stärker gebucht als im Vorjahr", so Hemmer.

Die Idee für den Winterbetrieb entstand aus dem Wunsch nach Kontinuität und Verlässlichkeit – für Gäste wie für Mitarbeitende. "Wenn du gleichbleibende Qualität über das ganze Jahr haben und dich verbessern willst, dann musst du auch im Winter weitermachen", so der Betriebsleiter.

"Wir konnten ja nicht nur im Sommer öffnen und dann die Leute zum Winter entlassen und sagen: 'Kommt doch im April wieder.' Wenn wir unseren eigenen Mitarbeitern keine Sicherheit geben können, wie wollen wir sie dann insgesamt schaffen?"

Damit knüpft das StrandPauli auch an seinen Nachhaltigkeitsanspruch an: Viele Zutaten kommen aus der Region, vieles ist Bio und es wird auch auf vegane und vegetarische Alternativen geachtet. Man wolle in erster Linie Gastgeber sowie in Sachen Öffnungszeiten und Konzept ein Vorbild sein: "Wenn wir das schaffen, schaffen der andere kleinere Betrieb auch."