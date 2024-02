Demonstranten blockieren mit Sattelzug Presseverteilzentrum

Hamburg - Rund 60 Demonstranten haben laut Polizei in der Nacht zu Samstag mit mehreren Fahrzeugen und einer Sattelzugmaschine über Stunden ein Presseverteilzentrum in Hamburg -Rahlstedt blockiert.

Demonstranten blockieren ein Verteilzentrum in Hamburg. Die Polizei führte zunächst noch Kooperationsgespräche mit den Demonstranten. © NEWS5 / Schröder

Teilnehmern zufolge wollten sie damit gegen die Berichterstattung der Medien etwa über die Bauern-Demonstrationen protestieren. Die Zeitungen verbreiteten nur Lügen, sagte ein Demonstrant.

Da die Aktivisten bei der unangemeldeten Demonstration etwa von 23.30 Uhr an alle drei Zufahrten des Unternehmens blockierten, konnten etliche Verteilfahrzeuge weder auf das Firmengelände fahren noch dieses verlassen. Von dem Zentrum aus werden mehrere Tageszeitungen an Verkaufsstellen in Hamburg und das Umland geliefert.

Die Polizei führte zunächst noch Kooperationsgespräche mit den Demonstranten. Nach deren Scheitern lösten die Beamten die Kundgebung gegen 2 Uhr auf. Außerdem wurden Personalien aufgenommen und Kennzeichen der Fahrzeuge erfasst, darunter Autos aus Ratzeburg, Nordwestmecklenburg und Lübeck.

Welchem Spektrum genau die Demonstranten zuzurechnen sind, war zunächst unklar.