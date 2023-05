Hafenstädte Hamburg und Busan wollen Zusammenarbeit vertiefen

Bei dem Treffen zwischen dem Bürgermeister von Busan, Park Heong-joon (63), und seinem Hamburger Amtskollegen Peter Tschentscher (57, SPD ) am Donnerstagvormittag ging es jedoch nicht um Konkurrenz - im Gegenteil.

Mit rund 3,5 Millionen Einwohnern ist die südkoreanische Hafenstadt Busan etwa so bevölkerungsreich wie die deutsche Hauptstadt Berlin und wesentlich größer als Hamburg. Auch der Hafen der Stadt schlägt den der Elbmetropole um Längen, rangiert dieser nach Containerumschlag doch weltweit auf dem 7. Platz, während es für den Hamburger Hafen nur zum 20. Platz im weltweiten Vergleich reicht.

Die Bürgermeister Park Heong-joon und Peter Tschentscher traten im Anschluss an die Unterredung gemeinsam vor die Presse. © Kevin Goonewardena / TAG24

Nicht nur in Bezug auf die jeweiligen Häfen, auch auf den Gebieten Digitalisierung, Technologie oder Nachhaltigkeit gebe es Potenzial. So möchten beide Städte in Zukunft CO2-frei werden.

Konkrete Ideen oder gar Projekte, wie eine gemeinsame Zusammenarbeit aussehen könnte, gibt es allerdings noch nicht. Bei dem von Park Heong-joon und Peter Tschentscher am Ende von etwa halbstündigen Gesprächen unterzeichneten Dokument handelte es sich lediglich um eine Absichtserklärung. Park Heong-joon äußerte im Anschluss vor versammelter Presse dann auch den Wunsch, er hoffe, dass die Absicht auch in die Praxis umgesetzt werde.

Südkorea ist Gastgeberland des diesjährigen 834. Hamburger Hafengeburtstags, der vom 5. bis zum 7. Mai stattfindet. Bei den Feierlichkeiten möchte sich das asiatische Land auch im Hinblick auf Bewerbung der Hauptstadt Seoul als Austragungsort der Expo 2030 präsentieren.