Spielsachen für ukrainische Kinder: "Hanseatic Help" und die Hamburger Hochbahn starten Spendenaktion

Hamburg – Am morgigen Freitag jährt sich der Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Um ukrainische Kinder ein wenig abzulenken, haben sich der gemeinnützige Verein "Hanseatic Help" und die Hamburger Hochbahn im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg-Kyiv eine Spendenaktion überlegt. Dafür werden auf dem Rathausmarkt Sachspenden speziell für Kinder entgegengenommen.

Dieser Bus wird am morgigen Freitag auf dem Hamburger Rathausmarkt stehen. Hier können Hamburger und Hamburgerinnen Sachspenden für Kinder abgeben. © Hamburger Hochbahn

"Viele Kinder mussten in den letzten Monaten aus den ukrainischen Kriegsgebieten evakuiert und in der Gegend um Kyiv untergebracht werden. Sie sind traumatisiert und benötigen starke pädagogische Betreuung", sagte Michael Wopperer von "Hanseatic Help e.V." in einer Mitteilung.

"Wir können von hier aus etwas dazu beitragen, indem wir ihnen Utensilien zur Ablenkung und spielerischen Beschäftigung spenden."



Bereits zweimal machte der Spendenbus zur Städtepartnerschaft im vergangenen Jahr Halt in Hamburg, doch diesmal soll der Fokus allein auf Spielsachen für die Kinder liegen.

Gesucht werden Puzzles, Bilder-Memory, Bastelsets, Steckperlen, Malbücher, Lego, Playmobil, Bälle, Springseile, Murmeln sowie Geschicklichkeitsspiele. Dabei gelte darauf zu achten, dass die alle Spielsachen universal verständlich sind und auch ohne Anleitung gespielt werden können.

Kleidung wird in dem speziellen Fall nicht benötigt.