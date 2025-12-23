Müll, Wasser & Co.: Das wird 2026 alles teurer in Hamburg

2026 wird einiges teurer in Hamburg. Neben Steigerungen bei öffentlichen Leistungen erhöhen auch Versorgen ihre Gebühren.

Von Martin Fischer Hamburg - Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen im neuen Jahr für einige öffentliche Leistungen tiefer in die Tasche greifen. Die Personalkostenentwicklung und gestiegene Sachkosten müssten bei den Gebühren berücksichtigt werden, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (50, SPD). Auch bei Versorgern gibt es Preissteigerungen. Ein Überblick über die Änderungen in der Hansestadt zum Jahreswechsel.

Zum Jahreswechsel steigen in Hamburg unter anderem die Müllgebühren an. © Marcus Brandt/dpa Höhere Müllgebühren Für die Müllabfuhr muss ein durchschnittlicher Hamburger Haushalt im kommenden Jahr knapp neun Euro mehr bezahlen. Die Gebühren für die Hausmüllentsorgung steigen um 3,4 Prozent, wie die Finanzbehörde mitteilte. Deutlich stärker verteuert sich die Entsorgung von zusätzlichem Restmüll und Laub in Säcken: Der Preis für den 100-Liter-Restmüllsack steigt von 3,00 auf 3,50 Euro, der für den 100-Liter-Laubsack von 1,00 Euro auf 2,40 Euro. Hamburg Politik Innensenator Grote sieht in Verbot von Muslim Interaktiv Schlag gegen TikTok-Islamismus Gebühren für Schmutz- und Regenwasser-Beseitigung steigen Teurer wird in Hamburg auch die Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser. Laut Finanzbehörde steigt die Sielbenutzungsgebühr für Schmutzwasser um rund 3,3 Prozent von 2,41 Euro auf 2,49 Euro je Kubikmeter. Für die Beseitigung von Regenwasser erhöht sich die Gebühr von 83 auf 86 Cent je Quadratmeter bebauter, überbauter oder befestigter Grundstücksfläche – ein Plus von 3,6 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt muss mit einer jährlichen Mehrbelastung von 8,00 Euro rechnen.

Wasserpreise steigen ebenfalls

Neben steigenden Kosten beim Verwahren von Fundsachen steigt auch der Wasserpreis. © Marijan Murat/dpa Auch das Wasser aus der Leitung wird teurer: Für den Wohnungswasserzähler berechnet Hamburg Wasser ab Januar monatlich 3,42 Euro, 18 Cent mehr als bisher. Der Kubikmeter Wasser verteuert sich von derzeit 1,99 Euro auf 2,05 Euro, ein Plus von drei Prozent. Hinzu kommen jeweils sieben Prozent Umsatzsteuer. Verwahrung von Fundsachen wird teurer Auch bei der Verwahrung von Fundsachen decken die bisherigen Gebühren laut Finanzbehörde die tatsächlichen Kosten nicht. Sie sollen deshalb ebenfalls zum Jahreswechsel je nach Gegenstand und Verwahrdauer um bis zu 33 Prozent steigen. Hamburg Politik AfD scheitert vor Gericht mit Klage gegen Hamburger Spitzenpolitiker Höhere Gebühren beim Wohnungswesen Erheblich steigen die Gebühren für sogenannte Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Zweckentfremdung von Wohnraum – um bis zu 45 Prozent. Bislang gebe es hier eine deutliche Kostenunterdeckung, so Finanzsenator Dressel. Zugleich sei eine "gewisse Lenkungswirkung zum Erhalt von Wohnraum zu Wohnzwecken" durchaus gewünscht.

Tickets im HVV werden teurer