Wie schon 2015: Hamburger sagen wieder "Nein" zu Olympia - "Herbe Enttäuschung"

Hamburg - Hamburg scheidet nach dem Bürgerwillen aus dem Rennen um die deutsche Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele aus, noch bevor es richtig angefangen hat. Die Initiatoren einer Bewerbung scheiterten wie 2015 mit ihrem Referendum.

Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD): "Wir wussten aus dem früheren Referendum, dass die Skepsis gegenüber Olympia in Hamburg größer ist als in vielen anderen Städten". © Daniel Bockwoldt/dpa

Schon vor Ende der Auszählung der Stimmen stand die Mehrheit gegen die Pläne fest, das globale Sportfest 2036, 2040 und 2044 an Alster und Elbe zu holen.

Laut Landeswahlleiter Oliver Rudolf waren 652.193 Stimmen abgegeben worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Rund 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren waren stimmberechtigt.

Der rot-grüne Senat mit dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD) an der Spitze erlebte damit ein Debakel wie der Senat vor elf Jahren.

Damals hatten die Bürgerinnen und Bürger schon einmal gegen eine Bewerbung Hamburgs für die Spiele 2024 entschieden. Damals stimmten 51,6 Prozent dagegen, nur 48,4 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung war mit 50,2 Prozent sogar noch höher als diesmal.

Bürgermeister Tschentscher sprach in einem unmittelbaren Statement nach der Niederlage von einer Entscheidung, die er "sehr bedauere", betonte aber: "Das Votum ist für den Senat verbindlich." Er habe die Olympia-Bewerbung der Stadt Hamburg bereits zurückgezogen. Auch Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (49, SPD) bezeichnete das Ergebnis als "herbe Enttäuschung" und "verpasste Chance für unsere Stadt".

Beide kündigten an, wichtige Projekte in den Bereichen Stadtentwicklung, Infrastruktur, Sport, Mobilität und Klimaschutz nun auch ohne Olympische und Paralympische Spiele entschlossen voranzutreiben.