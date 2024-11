21-jähriger BMW-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld, drei Menschen verletzt

Hamburg - Im Hamburger Osten hat es in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem drei Menschen teils schwer verletzt wurden.

Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein großes Trümmerfeld. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Unfall gegen 23.45 Uhr auf dem Reinbeker Redder im Stadtteil Lohbrügge ereignet.

Der 21 Jahre alte Fahrer eines BMW sei auf dem Reinbeker Redder unterwegs gewesen und habe wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Der Wagen kam von der regennassen Straße ab, krachte zunächst in einen abgestellten Wohnwagen, der in einen geparkten Auto-Anhänger und wiederum in einen Lastwagen krachte.

Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer und ein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, ein 21 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, nachdem er von Rettern der Feuerwehr Bergedorf und der Freiwilligen Feuerwehr Lohbrügge aus dem Wrack befreit werden konnte.

Bei dem Unfall wurden auch die Werbetafel eines anliegenden Edeka-Marktes sowie eine E-Ladesäule beschädigt. An der Straße entstand ein riesiges Trümmerfeld.