A7 am Elbtunnel nach Unfall stundenlang gesperrt! Verunglückter Lastwagen geborgen

Hamburg - Pünktlich zum Wochenende! Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen auf der A7 in Richtung Süden unmittelbar nach dem Elbtunnel in einer Baustelle verunglückt.

Zudem soll er in ein Dixi-Klo gekracht sein, über eine Länge von rund 700 Metern ist die Baustellenleitplanke umgekippt.

Denn in diesem Bereich ist die A7 aufgrund der Baustelle aktuell auf Stelzen aufgebockt. Zwischen den Fahrbahnen ist ein rund zwei Meter breiter Spalt, in dem sich der Lastwagen laut Sprecher verkeilt hatte.

Ein Spezialkran konnte den verunglückten Lastwagen mittlerweile bergen. © NEWS5 / René Schröder

Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein Sprecher bestätigte auf TAG24-Nachfrage, dass der Lastwagen mittlerweile mittels eines Spezialkranes geborgen werden konnte. Dafür seien zunächst die Zugmaschine und der Auflieger getrennt worden.

Die Arbeiten dauern vor Ort aber weiterhin an und können sich noch bis in den Mittag ziehen, so die Aussage der Polizei.

Die Vollsperrung der A7 konnte bereits früh am Morgen wieder aufgehoben werden. Richtung Norden rollt der Verkehr wieder, Richtung Süden besteht die Sperrung aber weiterhin.

Es wird daher geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Autofahrer müssen aber nicht nur auf der A7, sondern auch auf der A1 Geduld mitbringen. Auf der Norderelbbrücke ist aufgrund von Schäden am Tragwerk eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr staute sich dort am Freitagmorgen laut Verkehrsleitzentrale bis Öjendorf und in anderer Richtung bis Stillhorn zurück.

Erstmeldung, 13. September, 6.18 Uhr; aktualisiert um 10.58 Uhr.