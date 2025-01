Audi übersieht hvv-Bus: Mehrere Verletzte auf der Reeperbahn

Hamburg - Schwerer Unfall auf der Reeperbahn : Bei einer Kollision zwischen einem hvv -Bus und einem Auto sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden, darunter ein Kind.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Audi gegen 15.42 Uhr den Bus auf Höhe der Davidstraße beim rechts abbiegen übersehen haben. Die genaue Unfallursache sei noch unklar, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 .

Die schwer verletzte Frau wurde mit einer Wirbelsäulenfraktur per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Insasse des Busses stürzte während der Kollision und gilt als leicht verletzt, so der Sprecher weiter.

Die Reeperbahn war kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.