06.11.2024 06:46 Auto kracht in Gegenverkehr! Sieben Verletzte, zwei schweben in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Lohbrügge sind am Dienstagabend sieben Personen verletzt worden. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Von Robert Stoll

Hamburg - Die Straße glich einem Trümmerfeld! In Hamburg-Lohbrügge sind am Dienstagabend sieben Personen bei einem Unfall zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Bei einem Unfall in Hamburg-Lohbrügge wurden sieben Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt. © Lars Ebner Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war ein Fahrzeug gegen kurz nach 18 Uhr auf der Bergedorfer Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte es zunächst in das Heck eines Golf, anschließend frontal in einen Lexus. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Kia geschoben. Laut Feuerwehr wurden bei dem Unfall zwei Personen lebensgefährlich verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Dabei soll es sich um den Unfallverursacher sowie eine Person in dem Lexus handeln. Zwei Insassen in dem Golf erlitten leichte Verletzungen, auch sie kamen in eine Klinik. Eine weitere Person aus dem Kia blieb unverletzt. Unter den Leichtverletzungen soll sich nach TAG24-Informationen auch eine schwangere Frau befunden haben. Die Bergedorfer Straße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 22.27 Uhr rund um den Unfallort voll gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, so der Sprecher.

Titelfoto: Lars Ebner