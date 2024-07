02.07.2024 11:22 1.731 Auto rast in Haspa-Filiale! Eine Person in Lebensgefahr, weitere Menschen verletzt

Am Hamburger Jungfernstieg ist am Dienstagvormittag ein Auto in eine Bank-Filiale gekracht. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt! Am Jungfernstieg ist ein Auto in eine Haspa-Filiale gekracht. Am Hamburger Jungfernstieg ist ein Auto in eine Haspa-Filiale gekracht. © Lenthe-Medien Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, seien dabei mindestens vier Personen verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er konnte vor Ort erfolgreich reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Ein 23-Jähriger sowie eine 24 Jahre alte Frau erlitten nach ersten Erkenntnissen leichtere Verletzungen. Hamburg Unfall Transporter kracht in Taxi und schiebt es gegen Bus: Fahrer betrunken? Über den genauen Zustand konnten aber keine Angaben gemacht werden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfallgeschehen aus.

Derzeit ist die Feuerwehr mit über 50 Kräften vor Ort, auch ein Notfallseelsorger ist im Einsatz. TAG24 bleibt dran. Erstmeldung, 2. Juli, 10.45 Uhr; aktualisiert um 11.22 Uhr.

Titelfoto: Lenthe-Medien