21.05.2025 12:41 Auto rutscht in Fußgängerbereich und verkeilt sich: Fahrerin verletzt

Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Tonndorf mit ihrem Auto in den Zugang eines Mehrfamilienhauses gekracht. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Tonndorf mit ihrem Auto in den Zugang eines Mehrfamilienhauses gekracht. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien. Für die Bergung des Fahrzeugs muss ein Kran anrücken. © CityNews TV Die Fahrerin war gegen 9.20 Uhr auf der Ahrensburger Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Nordmarkstraße beim Abbiegen von der Fahrbahn abkam und in einen tieferliegenden Fußgängerbereich rutschte. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite und blieb auf einer Treppe liegen. Die Frau konnte das verschlossene Fahrzeug nicht eigenständig verlassen und musste von den Rettungskräften befreit werden. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt, wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte. Für die Bergung des Fahrzeugs musste ein externes Unternehmen mit einem Kran anrücken. Wieso das Auto von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar.

Titelfoto: CityNews TV