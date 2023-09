07.09.2023 18:52 Baumkletterer aus rund 20 Metern abgestürzt: Lebensgefahr

Am Nachmittag ist ein Baumkletterer (32) bei Arbeiten in einer Kleingartenanlage in Hamburg-Jenfeld aus rund 20 Metern vom Baum gestürzt.

Von Madita Eggers

Hamburg – Am Nachmittag ist ein Baumkletterer (32) bei Arbeiten in einer Kleingartenanlage in Hamburg-Jenfeld aus rund 20 Metern vom Baum gestürzt. Per Trage wurde der 32-Jährige zum Krankenwagen transportiert. © HamburgNews Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Eingang des Kleingartenvereins an der Görlitzer Straße. Durch den Sturz wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und musste von den Einsatzkräften vor Ort beamtet werden, so der Sprecher. Anschließend wurde er mit einem Schädel-, Thorax- und Extremitäten-Trauma per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsschutz wurde gefordert und ermittelt nun, was die genaue Unfallursache war. Laut Augenzeugen soll sich ein Karabiner gelöst haben. Die genaue Ursache ist aber noch unklar.

