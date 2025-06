27.06.2025 07:45 588 Chaos nach Crash: Zwei Verletzte, zwei Schrottautos - und ein Gaffer eskaliert völlig!

Schwerer Unfall in Hamburg-Billstedt mit Totalschaden, zwei Verletzten und einem aggressiven Gaffer, der an der Unfallstelle in Gewahrsam genommen.

Von Sekina Cakar

Titelfoto: citynews