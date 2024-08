22.08.2024 06:22 Dramatischer Unfall an der Alster: Motorrad geht in Flammen auf

An der Streekbrücke in Hamburg-Winterhude hat es am späten Mittwochabend einen dramatischen Unfall gegeben.

Von Luisa Buck

Hamburg - An der Streekbrücke in Hamburg-Winterhude hat es am späten Mittwochabend einen dramatischen Unfall gegeben. Die Feuerwehr Hamburg rückte an, um das brennende Motorrad zu löschen. © Blaulicht-News.de Nach ersten Informationen des Polizei-Lagezentrums kam es auf der Maria-Louisen-Straße Ecke Leinpfad zu dem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Offenbar wollte der Motorradfahrer nach links in den Leinpfad einbiegen, als er gegen 23.10 Uhr mit dem Heck des Volvos kollidierte, der gerade auf der Maria-Louisen-Straße fuhr. Das Motorrad ging in Flammen auf und brannte auf der Straße liegend komplett aus. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr Hamburg und die Unfallaufnahme blieb die Straße komplett gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Blaulicht-News.de