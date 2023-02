Drei Verletzte! Zivilfahrzeug der Polizei wird bei Unfall aufs Dach geschleudert

Hamburg - Da hat jemand nicht aufgepasst! Am Montagabend ist es im Hamburger Stadtteil Rahlstedt zu einem Unfall mit einem Zivilfahrzeug der Polizei gekommen.

Das Zivilfahrzeug der Polizist wurde bei dem Unfall aufs Dach geschleudert. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der Wagen gegen 19.06 Uhr mit Blaulicht auf der August-Krogmann-Straße unterwegs.

Als das Auto an einer Kreuzung ankam und alle Fahrzeuge standen, drückte der Fahrer wieder aufs Gaspedal, doch genau in diesem Moment kam von hinten ein weiterer Wagen angeschossen und krachte in das zivile Gefährt der Beamten hinein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen aufs Dach geschleudert und kam kopfüber zum Stehen.

Die beiden Polizisten sowie der Unfallverursacher erlitten bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.