Fußgänger (29) in Hamburg von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Ein 29 Jahre alter Fußgänger ist am frühen Samstagmorgen in Hamburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Mann habe in der Innenstadt am Glockengießerwall die Straße unvermittelt überqueren wollen, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.

Der Fahrer eines heranfahrenden Autos habe nicht mehr bremsen können. Es habe ersten Erkenntnissen zufolge wohl eine zur Warnung blinkende Ampelanlage gegeben, hieß es.

Der Fahrer des Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt.