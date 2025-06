Autofahrer übersieht Roller beim Abbiegen: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Hamburg - Auf dem Pollhorner Hauptdeich in Hamburg-Wilhelmsburg war es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nun gibt es traurige Nachrichten.

Alles in Kürze

Am Pollhorner Hauptdeich in Hamburg-Wilhelmsburg war am Dienstag ein Roller von einem abbiegenden Auto erfasst worden. © Lenthe-Medien/Presang

Ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes hatte am Dienstag auf TAG24-Nachfrage erklärt, dass gegen 17.01 Uhr ein Kia mit einem Rollerfahrer kollidiert war. Der 39-jährige Rollerfahrer sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei Hamburg am Mittwoch.

Im ersten Moment sei der Rollerfahrer nach dem Zusammenstoß nicht ansprechbar gewesen und wurde daraufhin noch vor Ort reanimiert.

Am Freitag teilte ein Sprecher mit, dass der Mann am Donnerstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen ist.