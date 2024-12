10.12.2024 13:33 Bauarbeiter bei Unfall in Motel One verletzt

Ein Mann war bei Arbeiten im Motel One in Hamburg-Stellingen mutmaßlich mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Dienstagvormittag kam es in einem Motel One im Hamburger Stadtteil Stellingen zu einem Arbeitsunfall. Ein Arbeiter sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt Im Motel One an der Kieler Straße kam es am Dienstag zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. © HamburgNews Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 11.20 Uhr zu dem Arbeitsunfall, erklärte Polizeisprecher Patrick Schlüse auf Nachfrage von TAG24. Der Bauarbeiter war bei Arbeiten in dem Hotel an der Kieler Straße von einer Leiter gefallen und hat sich dabei verletzt, so der Beamte weiter. Laut TAG24-Informationen soll er durch eine Zwischendecke und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Hamburg Unfall Beim Linksabbiegen: Radfahrer prallt gegen Auto, stürzt und stirbt Bestätigt wurde dies vonseiten der Polizei nicht. Der Verunfallte wurde in ein Krankenhaus transportiert. Wie schwer die Verletzungen sind, steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: HamburgNews