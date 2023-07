Betrunkener überschlägt sich mit VW: "Nicht in der Lage zu pusten"

Hamburg - In Hamburg überschlug sich am späten Samstagabend ein offensichtlich betrunkener Autofahrer im Fischbeker Holtweg und wurde leicht verletzt.

Der Unfallfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde die Polizei gegen 23.07 Uhr über den Unfall informiert.

Feuerwehrleute mussten demnach den leicht verletzten Mann aus dem Fahrzeug retten, hieß es weiter.



Wie betrunken er tatsächlich war, konnte in der Nacht nicht mehr festgestellt werden. "Der war nicht in der Lage zu pusten", so der Polizeisprecher.