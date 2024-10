Motorrad und Lastwagen krachen zusammen, Biker stirbt noch vor Ort

Hamburg - Tödlicher Unfall in Hamburg ! Am Mittwochnachmittag ist ein 36 Jahre alter Mann im Stadtteil Langenhorn auf seinem Motorrad mit einem Lastwagen zusammengestoßen und ums Leben gekommen.

Ein Motorradfahrer kam bei einem Unfall in Hamburg ums Leben. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, hatten die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung Langenhorner Chaussee / Ecke Tückobsmoor in Richtung Süden an einer roten Ampel angehalten.

Als diese auf Grün schaltete, stießen das Motorrad und der Lastwagen aus bislang noch ungeklärter Ursache zusammen.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten den 36-Jährigen, der am Mittwoch Geburtstag gehabt haben soll, noch zu reanimieren. Doch seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort verstarb.