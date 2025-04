Mann unter Gabelstapler eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Schrecklicher Arbeitsunfall in Billbrook: Ein Mitarbeiter einer Hamburger Spedition ist unter einem Gabelstapler eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.

Der schreckliche Arbeitsunfall ereignete sich am Montagabend in Hamburg-Billbrook. © Citynewstv

Der Mann musste von der Feuerwehr befreit und wiederbelebt werden, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Als der Mann am Montagabend mit einem Stapler auf dem Firmengelände in der Werner-Siemens-Straße in Hamburg-Billbrook rückwärts eine Rampe herunterfuhr, sei er herausgefallen und unter das Fahrzeug geraten.