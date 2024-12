Mehrere Verletzte bei Unfällen im Hamburger Süden

Wie ein Sprecher des Polizei -Lagezentrums in Hamburg auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, hatte sich ein erster Unfall gegen 15.15 Uhr an der Ecke Otto-Brenner-Straße und Ottensweide ereignet.

Auch in Hamburg-Finkenwerder gab es am Montagnachmittag einen Unfall. © Christoph Seemann / Hamburg News

Bei einem zweiten Unfall in Hamburg-Finkenwerder wurden am Montagnachmittag zudem drei Menschen verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein Autofahrer auf dem Aue-Hauptdeich Richtung Süden unterwegs und wollte nach links abbiegen, als ein anderer Fahrer auf der Straße An der alten Süderelbe wohl bei Rot in die Kreuzung fuhr.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden die Fahrer sowie ein Beifahrer verletzt.

Auch hier rückte die Feuerwehr mit mehreren Rettungswagen an. Zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.

Erstmeldung vom 30. Dezember, 17.12 Uhr. Aktualisiert: 18.25 Uhr.