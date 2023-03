02.03.2023 09:03 Nach Verfolgungsjagd: Fahrzeug kracht in Schaufenster in der Mönckebergstraße

Nach der Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Fahrzeug am frühen Donnerstagmorgen in das Schaufenster eines Geschäfts in der Hamburger Innenstadt gekracht.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für den Fahrer eines VW Passat am frühen Donnerstagmorgen in einem Schaufenster eines Geschäfts an der Hamburger Mönckebergstraße.

Der beschädigte VW Passat nach dem Unfall. © News5 Der Unfall ereignete sich gegen 4.15 Uhr auf Höhe der Bergstraße, gegenüber der Kirche St. Petri in der Hamburger Innenstadt. Infolge einer Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen der Polizei verlor der Fahrer des VWs die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und krachte in das Schaufenster eines leer stehenden Ladenlokals. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, nach Angaben der Polizei Hamburg soll der Fahrer leicht alkoholisiert gewesen sein. Einer der Insassen des Pkw soll noch versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Hamburg Unfall Nach Sturz in die Elbe: Wie konnte autistischer Junge Schule verlassen? Über den Grund der Verfolgungsjagd wurden zuerst keine Angaben gemacht. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten des Fahrzeugs durch die Hamburger Feuerwehr musste die Mönckebergstraße rund eineinhalb Stunden für die Busse im hvv gesperrt werden.

Titelfoto: News5