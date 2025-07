07.07.2025 07:03 Radfahrerin fährt bei Rot über die Ampel, jetzt liegt sie im Krankenhaus

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt am Deichtorplatz ist am Sonntagabend eine Fahrradfahrerin verletzt worden.

Von Jana Steger

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburger Innenstadt: Gegen 22.05 Uhr am Sonntagabend kam es am Deichtorplatz zu einem heftigen Zusammenstoß. Alles in Kürze Radfahrerin fährt bei Rot über Ampel in Hamburg.

Kollision mit Auto, Radfahrerin stürzt zu Boden.

48-Jährige erleidet Beinfraktur und Kopfverletzungen.

Radfahrerin wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Straßenabschnitt für etwa eine Stunde gesperrt. Mehr anzeigen Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt ist am Sonntagabend eine Fahrradfahrerin verletzt worden. © NEWS5 / Sebastian Peters Eine 48-jährige Radfahrerin sei an den Deichtorhallen in Richtung Deichtorplatz-Amsinckstraße unterwegs gewesen und sei dort vermutlich über eine rote Ampel gefahren. Ein 59-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte deshalb mit der Radfahrerin. Zusätzlich sei die Fahrbahn wegen des Regens rutschig gewesen. Die 48-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und erlitt eine Fraktur am Bein sowie Verletzungen im Kopfbereich und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Hamburg Unfall Audi kracht in parkenden Mercedes: Mann wird lebensgefährlich verletzt Hamburg Unfall Mann von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt: Fahrer betrunken? "Zu keiner Zeit schwebte die Radfahrerin in Lebensgefahr", so der Sprecher des polizeilichen Lagedienstes Hamburg auf Nachfrage von TAG24 am Montagmorgen. Der Straßenabschnitt sei während des Unfalls circa eine Stunde bis kurz nach 23 Uhr gesperrt gewesen. Ob der Autofahrer bei dem Aufprall ebenfalls verletzt wurde, sei nicht bekannt.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters