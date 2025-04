11.04.2025 16:05 Radrennfahrer wird an der Alster von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Radrennfahrer ist am Freitagnachmittag an der Hamburger Alster von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall an der Hamburger Alster! Am Freitagnachmittag sind ein Auto und ein Radrennfahrer zusammengestoßen. Der weiße Wagen hatte beim Abbiegen einen Rennradfahrer erfasst und schwer verletzt. © JOTO Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde der Zusammenstoß gegen 14.05 Uhr bei der Notrufzentrale gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Autofahrerin von der Straße An der Alster nach rechts in Richtung St. Georg abgebogen sein und dabei den Radrennfahrer übersehen haben. Der Mann prallte daraufhin gegen die Beifahrerseite und stürzte zu Boden. Er soll sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen haben und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Hamburg Unfall Unfall legt Ring 2 mitten im Berufsverkehr lahm Sein Bike war bei dem Zusammenprall völlig verbogen und beschädigt worden. Die Polizei hatte den Unfallort kurzzeitig abgesperrt, die Maßnahmen konnten laut Sprecherin aber nach kurzer Zeit schon wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.

Titelfoto: JOTO