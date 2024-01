Rollerfahrerin missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg : A m Dienstagmorgen stieß ein Auto i m Stadtteil Lokstedt mit einem Roller zusammen.

Die zersplitterte Windschutzscheibe zeugt vom Zusammenstoß des Autos mit der Rollerfahrerin. © HamburgNews

Das Unglück geschah gegen 5.30 Uhr auf dem Nedderfeld, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24.

Eine 37 Jahre alte Rollerfahrerin kam aus der Straße Kellerbleek und wollte nach links abbiegen.

Dabei übersah sie offenbar das Auto. Der Wagen konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Roller.

Die 37-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte anschließend auf den Boden.

Sie erlitt schwere Verletzungen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, so der Polizeisprecher. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik.

Der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.