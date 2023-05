08.05.2023 11:08 Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg-Harvestehude: Arbeiter stürzt von Gerüst

In Hamburg-Harvestehude ist ein Bauarbeiter am Montagmorgen von einem Gerüst einen Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Am Montagmorgen ist ein Mann auf einer Baustelle im Hamburger Stadtteil Harvestehude von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Die Rettungskräfte bargen den verletzten Arbeiter vom Dach. © Blaulicht-News.de Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte, stand die Konstruktion auf dem Dach über dem vierten Obergeschoss. Von dort aus war der Mann einen Meter tief gefallen. Die Einsatzkräfte hatten zu Beginn Schwierigkeiten, den Verletzten zu bergen, konnten aber schließlich zu ihm vordringen. Mit seinen schweren Verletzungen wurde der Bauarbeiter in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen übernommen und klärt die Hintergründe des Unfalls.

Titelfoto: Blaulicht-News.de