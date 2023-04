24.04.2023 09:27 Schwerer Unfall auf der Spaldingstraße - mehrere beteiligte Autos und Verletzte

Auf der Spaldingstraße in Hammerbrook ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen, an dem mehrere Autos beteiligt gewesen sind.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Auf der Spaldingstraße in Hammerbrook ist es am gestrigen Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen, an dem mehrere Autos beteiligt gewesen sind. Mehrere Fahrzeuge waren am frühen Sonntagabend in einen Unfall auf der Spaldingstraße verwickelt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. © Lars Ebner Gegen 18.49 Uhr soll eine Autofahrerin auf der viel befahrenen, mehrspurigen Straße einen mobilen Blitzer bemerkt, anstatt abzubremsen jedoch versehentlich Gas gegeben haben. Die Polizei Hamburg konnte diesbezügliche Berichte gegenüber TAG24 allerdings nicht bestätigen, wohl aber, dass die Frau den mobilen Blitzer bemerkt hat. In der Folge fuhr die Autofahrerin auf mehrere Fahrzeuge auf, die zum Teil schwer beschädigt wurden.

Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 sagte, seien insgesamt fünf Autos, inklusive des Wagens der Unfallverursacherin, in den Unfall verwickelt gewesen. Sieben Personen wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt, sechs der Verletzten mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort gewesen. Über die Höhe des Sachschadens ist zurzeit noch nichts bekannt.

Titelfoto: Lars Ebner