Schwerer Unfall in Hamburg: Kind (4) lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Stellingen ist am Samstagabend ein Kind schwer verletzt worden.

Das Kind wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Abend auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr in der Kieler Straße, in Höhe der Hausnummer 185.

Ein vierjähriger Junge habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht werden. "Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher.

Zum genauen Unfallhergang konnten allerdings noch keine Angaben gemacht werden, der Unfalldienst sei vor Ort, hieß es weiter.

Auf Bildern vom Unfallort ist zu erkennen, dass der Kindersitz auf dem Beifahrersitz des Unfallautos platziert war. Der Airbag auf der Fahrerseite des BMW wurde ausgelöst.