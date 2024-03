21.03.2024 21:44 Unfall an B75: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Bei einem schweren Unfall in Hamburg auf dem Großmoordamm in Höhe B75 wurde am Donnerstag eine Frau verletzt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Bei einem schweren Unfall im Hamburger Süden wurde am Donnerstag eine Frau verletzt. Das Auto blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen. © Lenthe-Medien Das Unglück geschah gegen 17 Uhr auf dem Großmoordamm in Höhe der B75-Auffahrt, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu TAG24. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Autos an der Kreuzung zusammen. Dabei überschlug sich ein Geländewagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und konnte sich aufgrund einer klemmenden Tür nicht aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr rettete sie. Hamburg Unfall Frau wird beim Überqueren der Straße schwer verletzt Im Einsatz waren auch ein Rettungshubschrauber, der den Notarzt zur Unfallstelle brachte, sowie ein Polizeihelikopter, um den Verkehr während der Rushhour zu beobachten. Während des Einsatzes waren der Großmoordamm teilweise sowie die Auffahrt zur B75 und die Ausfahrt Harburg-Mitte gesperrt. Es kam zu Stau. Der Unfall ereignete sich in Höhe der B75-Auffahrt. © Lenthe-Medien Die Unfallursache sowie Höhe des Sachschadens sind unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien