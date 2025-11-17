Minusgrade in der Nacht! Droht Hamburg ein Glättechaos?

Hamburg - Jetzt wird es kalt! In Hamburg startet die Woche noch mit einem sonnigen Tag, doch anschließend hat sich sogar der erste Schnee angekündigt.

Zur Wochenmitte hin sind in Hamburg Regen und Schauer vorhergesagt. © Jonas Walzberg/dpa

Am Montag sollten die Bewohner der Hansestadt bei bis zu 6 Grad noch einmal die Sonne genießen, denn in den darauffolgenden Tagen wird sie sich nicht mehr zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Für Dienstag haben sich bereits erste Schauer angekündigt, bei 6 Grad am Tag und 2 Grad in der Nacht bleibt es noch konstant.

Am Mittwoch und Donnerstag gehen die Temperaturen leicht herunter und sinken tagsüber auf 4 beziehungsweise 3 Grad. Dazu kommen Regen und Schnee. In der Nacht zu Donnerstag liegen die Tiefstwerte unter dem Gefrierpunkt, -1 Grad. Glätte ist möglich.

Erst am Freitag zeigt sich das Wetter wieder etwas versöhnlicher bei 2 Grad und überwiegendem Sonnenschein.