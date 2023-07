Wetter in Hamburg: Gibt es die erste Hitzewarnung des Jahres?

Hamburg - So schnell geht Wetterumschwung: Fegte am Mittwoch noch Sturm "Poly" über den Norden, weht jetzt kaum ein Lüftchen, und es wird heiß.

Am Wochenende wird es in Hamburg sonnig und heiß. © Georg Wendt/dpa

Hoch "Evi" macht sich in Norddeutschland breit. Das bringt uns anfangs warme Meeresluft, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Wochenende strömt zunehmend heiße Luft aus Südwesteuropa nach Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das bringt einen langsamen Temperaturanstieg mit sich. Am Freitag wird es meist sonnig. Zeitweise können ein paar Quellwolken über den Himmel ziehen, es bleibt aber trocken. In Hamburg und bis zur Lübecker Bucht wird es maximal 27 Grad. In Flensburg rechnet der DWD mit 24 und auf Helgoland mit 21 Grad. Dazu ist es überwiegend schwach windig. In der Nacht zeigt sich der Himmel meist klar. Es kühlt sich im Binnenland auf elf bis 14 Grad ab, auf den Inseln wird es mit 16 Grad milder.

Am Samstag setzt sich das sommerliche Wetter fort: Es gibt Sonne satt. Auf Sylt werden es bis zu 26 Grad, in Hamburg um 30. Der Wind weht nur schwach. Auch in der Nacht gibt es nur geringe Bewölkung, oder es bleibt klar. Die Tiefstwerte liegen um 15 Grad.