Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein: Es wird nass und windig

Hamburg/Kiel - Holt die Regenschirme raus: Der Mittwoch startet in Hamburg und Schleswig-Holstein regnerisch.

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag nass und windig. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Im Verlauf des Tages werde es stark bewölkt bis bedeckt sein mit schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Vor allem nahe der Nordsee könne es auch einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es laut dem Wetterdienst auf zehn Grad ab. An der Nordsee soll am Morgen ein stark auffrischender Wind mit starken bis stürmischen Böen auftreten.