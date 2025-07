Fiese Betrüger bringen Rentner mit Schockanruf um 100.000 Euro

Alles in Kürze

Weiterstadt - Per Schockanruf hat ein bislang unbekannter Täter 100.000 Euro von einem Senior aus dem südhessischen Weiterstadt erbeutet.

Die Betrüger hatten dem Senior vorgelogen, er müsse 100.0000 Euro für die Kaution seiner Tochter hinterlegen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Rentner am Donnerstag angerufen und aufgefordert, eine Kaution für seine Tochter zu bezahlen, die angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nur durch die Zahlung freikäme.

Daraufhin habe der Senior an seiner Haustüre in der Niederwiesenstraße das Geld in eine Einkaufstüte überreicht.

Der kräftig gebaute und etwa 1,80 Meter große Täter habe sich daraufhin zu Fuß entfernt. Die Polizei rief unterdessen erneut zu Vorsicht auf.

"Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen", heiß es. "Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen."