Attentäter von Magdeburg verlangte Ermittlungen von Kölner Staatsanwaltschaft

Bevor der mutmaßliche Attentäter den Magdeburger Weihnachtsmarkt angriff, hatte er bei der Kölner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin der säkularen Flüchtlingshilfe gefordert. © Christoph Soeder/dpa

Die Staatsanwaltschaft habe solche Ermittlungen jedoch abgelehnt, weil sie keine Grundlage dafür gesehen habe, berichtete Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer der Deutschen Presse-Agentur. Der mutmaßliche Täter habe dieses Schreiben dann auf X eingestellt. Es sei authentisch.

Bei der Flüchtlingshelferin handelt es sich dem Vernehmen nach um ein Vorstandsmitglied der säkularen Flüchtlingshilfe. Dieser Verein setzt sich für religiös Verfolgte und religionsfreie Flüchtlinge ein.

Die säkulare Flüchtlingshilfe teilte selbst in einer Erklärung mit, der mutmaßliche Täter habe in der Vergangenheit zahlreiche Anschuldigungen und Behauptungen über den Verein und ehemalige Vorstandsmitglieder geäußert, die in keiner Weise der Realität entsprächen.

Der Verdächtige sei zu keinem Zeitpunkt Mitglied des Vereins gewesen. "Wir distanzieren uns aufs Schärfste von ihm", betonte der Verein.

Der letzte außergerichtliche Kontakt mit dem Verdächtigen datiere von 2018. Ursprünglich habe die Überlegung einer Zusammenarbeit bestanden, um die Hilfe für atheistische Geflüchtete aus Saudi-Arabien zu koordinieren. Diese Kooperation sei jedoch gescheitert.