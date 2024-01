Berliner Polizistin kokst mit Kollegen Drogenfund: Anklage!

Eine Berliner Polizistin ist wegen mutmaßlichen Kokainbesitzes angeklagt. (Symbolbild) © Armando Franca/AP/dpa

Das teilte die Behörde am heutigen Donnerstag mit.

Die Polizistin, die in einem Rauschgiftdezernat arbeitet, muss sich wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Verwahrungsbruch vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Der Anklage zufolge sollen am 31. Januar vergangenen Jahres im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft unter anderem zwei Blöcke Kokain (2240 Gramm) und ein Stein Kokain (etwa 125 Gramm) sichergestellt worden sein.

Die Kommissarin soll die Durchsuchungen zunächst von der Befehlsstelle aus koordiniert haben, also nicht unmittelbar bei den Maßnahmen vor Ort gewesen sein.

Nach deren Abschluss habe sie dann aber im Dienstgebäude einen Kollegen noch vor dem Wiegen der Drogen angewiesen, diese in ihr Büro zu bringen. Die weitere Bearbeitung wolle sie selbst übernehmen. So soll die Polizistin ihre Anweisung begründet haben.