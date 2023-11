20-Jähriger sendet nach kurzer Zeit intime Fotos und wird danach erpresst

Der junge Mann fiel einer Betrugsmasche zum Opfer. (Symbolfoto) © 123RF/dmytrenkovlad

Der junge Mann war am Dienstagabend in den sozialen Medien von einer unbekannten Person angeschrieben worden, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Im weiteren Verlauf tauschte der Erfurter nicht nur Nachrichten, sondern auch intime Bilder mit der vermeintlichen Frau aus.

Diese drohte anschließend damit, die empfangenen Bilder zu veröffentlichen, sollte der 20-Jährige ihr kein Geld zahlen. Der junge Mann kam der Forderung nach und überwies knapp 400 Euro auf das Konto der unbekannten Person.