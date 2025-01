61-Jährige reagiert geistesgegenwärtig: Fake-Polizist in Leipzig aufgeflogen!

Leipzig - Am Montag konnte in Leipzig ein Fake-Polizist geschnappt werden.

Glücklicherweise fiel die 61-Jährige nicht auf den Betrug rein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, erhielt eine 61-jährige Leipzigerin am Montagvormittag einen Anruf von angeblichen Polizisten, die sie vor einer Einbruchsserie in ihrer Gegend in Hartmannsdorf-Knautnaundorf warnten.

Aus Sorge um die "Sicherheit" der Frau vereinbarten sie die Übergabe ihres Bargeldes direkt an ihrer Adresse im Gartenweg.

Noch während sie auf den Abholer wartete, wurde die 61-Jährige allerdings misstrauisch und meldete sich bei der richtigen Polizei. Die bestätigte ihren bösen Verdacht: Sie hatte zuvor mit dreisten Betrügern telefoniert, und einer von ihnen war nun auf dem Weg zu ihrer Wohnung.

Als es gegen 14 Uhr bei ihr klingelte, öffnete sie ihre Tür nicht. Stattdessen wurde der 23-jährige Verdächtige dann an ihrer Wohnung in einem Auto festgenommen.

"Im Rahmen der Prüfungen zur Identität des Mannes wurde festgestellt, dass dieser sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, da seine Aufenthaltsgestattung seit November vergangenen Jahres erloschen war", so die Sprecherin.